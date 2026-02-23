रमजान में तबाही पर बवाल! भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा- अफगानिस्तान पर बमबारी अपनी नाकामी छिपाने की साजिश

Pakistan Airstrikes: भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाई में कम से कम 70 उग्रवादी मारे गए, जबकि अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हमले नागरिक इलाकों पर हुए और कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है।