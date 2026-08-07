‘ओछी राजनीति नहीं करूंगा, अपमान भी मंजूर’, विधानसभा में बोले तमिलनाडु के सीएम विजय थलपति

विधानसभा में विपक्ष के नेता और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा कावेरी मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री विजय ने जवाब दिया। विजय ने कहा कि उनकी सरकार कानूनी प्रक्रिया के जरिए इस विवाद को सुलझाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि, उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कर्नाटक जाने की योजना बनाई थी। विजय ने कहा कि मैंने सोचा था कि पड़ोसी राज्य से बातचीत क्यों न की जाए, क्योंकि कट्टर दुश्मन देश भी समस्याओं के समाधान के लिए आपस में बातचीत करते हैं।