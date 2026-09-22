सीएम विजय ने बच्चों के साथ बैठकर किया नाश्ता, तमिलनाडु में 15 लाख और बच्चों को मिलेगा फ्री ब्रेकफास्ट

Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme: थिरुवनमियूर के गांधी ग्रामम स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में 'पेरुंथलाइवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम' के विस्तार की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने स्कूल के छात्रों के साथ नाश्ता किया। इस विस्तार के तहत सुबह के मुफ़्त भोजन की योजना, जो पहले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को दी जाती थी, अब कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए भी शुरू की जाएगी। इस विस्तार से राज्य भर के 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 15.30 लाख और छात्रों को फ़ायदा होगा।