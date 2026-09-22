Drug Quality Alert: दवाओं पर बड़ा अलर्ट! अगस्त में 220 सैंपल फेल, दिल्ली से मिली नकली दवा ने बढ़ाई चिंता

NSQ Medicines 2026: अगस्त 2026 की दवा जांच रिपोर्ट ने देश में मेडिसिन क्वालिटी मॉनिटरिंग को फिर चर्चा में ला दिया है। केंद्रीय और राज्य स्तर की सरकारी प्रयोगशालाओं की जांच में कुल 220 दवा नमूने तय गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से एक ऐसा नमूना भी सामने आया, जिसे स्प्यूरियस यानी नकली दवा के रूप में चिन्हित किया गया। खास बात यह है कि इस मामले में दूसरे ब्रांड के नाम का कथित तौर पर अनधिकृत इस्तेमाल किया गया।