नाबालिग लड़की से बदसलूकी पर पप्पू यादव का बयान, बोले- ‘सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, लोग ऐसा सोचेंगे भी तो भारत छोड़ दूंगा’

जमुई पुलिस के मुताबिक, मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर करीब सात लोगों की पहचान की है। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि वीडियो में लड़की के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करते दिख रहे व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। इसकी निगरानी जमुई के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है।