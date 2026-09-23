Karnataka BJP Protest: कर्नाटक में सियासी पारा गर्म: खाली कटोरा लेकर भाजपा का जोरदार प्रदर्शन, ‘वंदे मातरम’ पर भी घेरा

प्रदर्शन के दौरान भाजपा एमएलसी एन. रवि कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए वित्त विभाग से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि खजाने में फंड उपलब्ध नहीं है। रवि कुमार ने आगे कहा कि राज्य पर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है। राज्य के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं और उन पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन सरकार के पास राहत देने के लिए पैसे नहीं हैं। भाजपा ने मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता दी जाए।