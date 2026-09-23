कांग्रेस की बिना CM फेस वाली रणनीति कितनी रही सफल? अब पंजाब में क्या मिलेगा जीत का फॉर्मूला

Punjab Assembly Election 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी भी तेज कर दी है। इससे पहले कांग्रेस के अंदर अदरूनी कलह और गुटबाजी सामने आ रही है। इसको खत्म करने के लिए पार्टी हाईकमान ने भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी। पायलट ने आप सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर ला दिया। इसी मंच से ऐलान हुआ कि प्रदेश में पार्टी एकजुट है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद सीएम पद का फैसला आलाकमान करेगा।