23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कांग्रेस की बिना CM फेस वाली रणनीति कितनी रही सफल? अब पंजाब में क्या मिलेगा जीत का फॉर्मूला

Punjab Congress Election Strategy: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गुटबाजी और अंदरूनी कलह को साधने के लिए बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है। सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने एकजुटता का संदेश दिया है।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Sep 23, 2026

Sachin Pilot Punjab Congress

पंजाब में कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है (Photo-IANS)

Punjab Assembly Election 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले राजनीतिक दलों द्वारा तैयारी भी तेज कर दी है। इससे पहले कांग्रेस के अंदर अदरूनी कलह और गुटबाजी सामने आ रही है। इसको खत्म करने के लिए पार्टी हाईकमान ने भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी। पायलट ने आप सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर ला दिया। इसी मंच से ऐलान हुआ कि प्रदेश में पार्टी एकजुट है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद सीएम पद का फैसला आलाकमान करेगा।

कई राज्यों में मिली सफलता

हालांकि पार्टी की यह रणनीति कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव बिना सीएम लड़ी है और जीतने के बाद सीएम फेस का ऐलान किया था। हालांकि इन जगहों पर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद भी सामने आए थे। 

पिछले कुछ राज्यों के विधासनभा चुनावों में इस रणनीति के अलग-अलग परिणाम देखने को मिले हैं। खास तौर पर 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा और तीनों राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही। केरल में विधानसभा चुनाव 2026 में भी बिना सीएम फेस कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। यहां पर पार्टी ने जीत दर्ज की और बाद में विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि कई चुनावों में यही रणनीति कांग्रेस के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकी।

2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में रणनीति काम नहीं आई

बता दें कि 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस घोषित था। 2022 से पहले कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था। 2022 के चुनाव में चन्नी के फेस पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2022 में कई राज्यों में सीएम फेस घोषित नहीं था। लेकिन उनमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था।

उस समय पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करने की रणनीति अपनाई थी। लेकिन इन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। 

क्या पंजाब में इस बार रणनीति होगी सफल

बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। इस बार पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच कलह है। पार्टी ने 2022 के चुनाव में भी गुटबाजी और कलह का खामियाजा भुगता था। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कलह था।

इसी गुटबाजी और कलह के बीच कांग्रेस ने बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने की बात कही है। पार्टी का मानना है कि यदि किसी एक नेता को सीएम फेस घोषित कर दिया, तो दूसरा गुट नाराज हो जाएगा। इससे पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि इस बार पंजाब में बिना सीएम फेस के कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर रही है। 

सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला, बोले- पाकिस्तान से नशा आता रहा, 12 साल से क्या कर रही केंद्र सरकार?

ये भी पढ़ें
Sachin Pilot

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2026 01:23 pm

Published on:

23 Sept 2026 01:23 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस की बिना CM फेस वाली रणनीति कितनी रही सफल? अब पंजाब में क्या मिलेगा जीत का फॉर्मूला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

SIR विवाद पर प्रियंका गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना, बोलीं- चुनाव निष्पक्ष नहीं तो लोकतंत्र कहां है?

Special Intensive Revision
राष्ट्रीय

ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले- पिछले चुनाव भी हों रद्द

election commission gyanesh kumar congress aap arvind kejriwal
राष्ट्रीय

‘यह देशद्रोह है’: SIR पर आयोग के भीतर मतभेदों की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी का CEC ज्ञानेश कुमार पर निशाना

Rahul Gandhi, Jamui News, Jamui Viral Video,
राष्ट्रीय

SIR पर सियासी घमासान तेज, अभिषेक मनु सिंघवी का CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला; बोले- EC को हाइजैक कर लिया

Abhishek Manu Singhvi
राष्ट्रीय

जमुई घटना पर BJP का हमला, विजय सिन्हा बोले- न जंगल राज लौटेगा, न गुंडा राज आएगा

vijay kumar sinha, vivek thakur
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.