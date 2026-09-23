पूर्वोत्तर में बड़ा सियासी उलटफेर, UDP के टूटते ही मेघायल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी BJP

UDP विधायक भाजपा में शामिल (फोटो- IANS)
Meghalaya politics: पूर्वोत्तर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 12 में से 8 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही किर्मेन श्याला का दावा भी सही साबित हो गया है। कुछ दिनों पहले श्याला ने दावा किया था कि UDP के 8 विधायक भाजपा में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी मांगों पर
2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्रवाई का आश्वासन मिला है। इधर, UDP के विधायकों का भाजपा में शामिल होने से सदन के भीतर की तस्वीर भी बदल गई है। मेघालय विधानसभा में भाजपा की 2 सीटों से बढ़कर ताकत 10 पहुंग गई है। वह नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।
दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बुधवार को भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भाजपा सांसद संबित पात्रा, मेघालय भाजपा अध्यक्ष और राज्य प्रभारी अनिल एंटनी की मौजूदगी में सभी आठ विधायकों ने आधिकारिक तौर पर पार्टी का दामन थाम लिया है।
भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में लखमेन रिम्बुई, पियस मारवेन, खलीहियात से विधायक किर्मेन श्यल्ला, मायरालबोर्न सिएम, मैथ्यू कुर्बाह, ओलन सिंह सुइन, बालाजीद कुपर सिनरेम और सिनशर लिंगदोह थबाह शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले इन विधायकों ने खलीहियात विधायक किर्मेन श्यल्ला के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे।
इससे पहले 12 सितंबर को पूर्व विधायक और यूडीपी के वरिष्ठ नेता डॉ. जेमिनो मावथोह भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद से ही यूडीपी में टूट के कयास लगाए जा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मेघालय के लोकप्रिय विधायक बुधवार को भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल पूर्वोत्तर के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। मैं सभी आठ चुने हुए विधायकों का पूरे दिल से स्वागत करता हूं।
रिजिजू ने कहा कि ये सभी विधायक एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी यूडीपी से जुड़े थे लेकिन पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और मेघालय में हुई प्रगति को देखते हुए वे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने पूर्वोत्तर में विकास की राजनीति को बदला है और पीएम मोदी का लोगों से गहरा जुड़ाव है, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है।
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