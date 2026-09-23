पूर्वोत्तर में बड़ा सियासी उलटफेर, UDP के टूटते ही मेघायल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी BJP

Meghalaya politics: पूर्वोत्तर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 12 में से 8 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही किर्मेन श्याला का दावा भी सही साबित हो गया है। कुछ दिनों पहले श्याला ने दावा किया था कि UDP के 8 विधायक भाजपा में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी मांगों पर

2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्रवाई का आश्वासन मिला है। इधर, UDP के विधायकों का भाजपा में शामिल होने से सदन के भीतर की तस्वीर भी बदल गई है। मेघालय विधानसभा में भाजपा की 2 सीटों से बढ़कर ताकत 10 पहुंग गई है। वह नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।