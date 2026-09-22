पुणे में FDA का एक्शन, ‘रंगला पंजाब’ रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित, ₹1.18 करोड़ का मिलावटी खाद्य सामान जब्त

कार्रवाई के दौरान कई इलाकों से घटिया और मिलावटी सामान पकड़ा गया। पिंपरी स्थित रसरंग से 29,500 रूपये का 59 किलो संदिग्ध खोया बरामद हुआ। वहीं खेड स्थित 'सहारा डेयरी प्रोडक्ट्स' से भ्रामक ब्रांडिंग वाला 61,600 रूपये का 1,808 किलो शाही स्वीट हलवा और 1.62 लाख रूपये का 811 किलो A-1 स्वीट हलवा जब्त किया गया। भ्रामक दावों और खराब गुणवत्ता के चलते बिबवेवाड़ी के मंगल नेचरकेयर से 39.15 किलो गाय का घी तथा आंबेगांव पठार के गलखा देवी स्वीट्स से 30 किलो सोहन पापड़ी भी जब्त की गई।