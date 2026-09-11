गणेश चतुर्थी से पहले तुकाराम मुंढे का बड़ा एक्शन, पुणे में पकड़ी गई नकली पनीर-खोये की भारी खेप; जानिए पूरा मामला

Pune Fake Paneer: गणेश चतुर्थी का त्योहार करीब आते ही महाराष्ट्र में खाने-पीने की चीजों की जांच तेज हो गई है। पुणे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पनीर और खोये की भारी खेप पकड़ी है। इस कार्रवाई में करीब 10 टन संदिग्ध पनीर और लगभग 5 हजार किलो संदिग्ध मिलावटी खोया जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। इतनी बड़ी मात्रा में सामान मिलने के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई चर्चा में है।