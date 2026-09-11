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गणेश चतुर्थी से पहले तुकाराम मुंढे का बड़ा एक्शन, पुणे में पकड़ी गई नकली पनीर-खोये की भारी खेप; जानिए पूरा मामला

tukaram mundhe action on fake paneer :गणेश चतुर्थी से पहले पुणे में तुकाराम मुंढे की अगुवाई में FDA ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 10 टन संदिग्ध पनीर और 5 हजार किलो संदिग्ध मिलावटी खोया जब्त किया गया है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
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पुणे

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Imran Sheikh

Sep 11, 2026

Pune FDA Raid

पुणे में FDA की टीम ने संदिग्ध पनीर और खोये की बड़ी खेप जब्त की। (फोटो सोर्स-IANS)

Pune Fake Paneer: गणेश चतुर्थी का त्योहार करीब आते ही महाराष्ट्र में खाने-पीने की चीजों की जांच तेज हो गई है। पुणे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पनीर और खोये की भारी खेप पकड़ी है। इस कार्रवाई में करीब 10 टन संदिग्ध पनीर और लगभग 5 हजार किलो संदिग्ध मिलावटी खोया जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। इतनी बड़ी मात्रा में सामान मिलने के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई चर्चा में है।

यह कार्रवाई पुणे के पेठ इलाके में की गई। महाराष्ट्र FDA की टीम ने एक ऐसे सप्लायर के ठिकाने पर छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में पनीर और खोया रखा हुआ था। अधिकारियों को इन उत्पादों की गुणवत्ता पर शक हुआ, जिसके बाद मौके पर ही जांच शुरू कर दी गई। बरामद सामान को अपने कब्जे में लेने के साथ ही उसके सैंपल भी लिए गए हैं।

कर्नाटक से आने का शक

प्रारंभिक जांच में इस खेप के कर्नाटक से पुणे पहुंचने का संदेह जताया गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित सप्लायर बड़े स्तर पर डेयरी उत्पादों की सप्लाई करता है। अब FDA यह पता लगाने में जुटा है कि सामान कहां से आया था और इसे आगे महाराष्ट्र के किन इलाकों में भेजा जाना था।

यही वजह है कि इस कार्रवाई को सिर्फ एक दुकान या गोदाम तक सीमित मामला नहीं माना जा रहा। अगर जांच में पनीर या खोये में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो सप्लाई करने वालों के साथ-साथ पूरे नेटवर्क की जांच की जा सकती है।

त्योहार से पहले क्यों बढ़ी चिंता?

गणेश चतुर्थी के दौरान मिठाइयों और दूध से बने सामान की मांग काफी बढ़ जाती है। पनीर और खोया का इस्तेमाल बड़ी संख्या में मिठाइयों और दूसरे पकवानों में होता है। ऐसे में बाजार में घटिया या मिलावटी सामान पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है।

इसी को देखते हुए महाराष्ट्र FDA ने त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों की जांच बढ़ा दी है। पुणे की यह कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा बताई जा रही है।

तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में कार्रवाई

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर राज्यभर में कार्रवाई की जा रही है। पुणे की छापेमारी भी इसी अभियान की कड़ी है।

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में तुकाराम मुंढे और महाराष्ट्र FDA की टीम की कार्रवाई की तारीफ करते हुए करीब 10 टन संदिग्ध पनीर और 5 हजार किलो संदिग्ध मिलावटी खोया जब्त किए जाने की बात कही।

लैब रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर

फिलहाल जब्त पनीर और खोये को संदिग्ध माना जा रहा है। इसकी गुणवत्ता को लेकर अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। FDA ने सैंपल प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई ने त्योहार के मौसम में बाजार में बिकने वाले पनीर, खोया और मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजर लैब रिपोर्ट और FDA की अगली कार्रवाई पर है।

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Updated on:

11 Sept 2026 04:20 pm

Published on:

11 Sept 2026 04:20 pm

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