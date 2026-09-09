IAS तुकाराम मुंढे पर ‘हिंदू विरोधी’ होने का आरोप, सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस से की गई शिकायत

IAS Tukaram Mundhe Complaint: महाराष्ट्र में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब गणेशोत्सव और अन्य सभी धार्मिक त्योहारों के दौरान भंडारा, अन्नदान और महाप्रसाद को लेकर जारी दिशा-निर्देशों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी नियमावली का महाराष्ट्र मंदिर महासंघ और विभिन्न मंदिरों के ट्रस्टों ने विरोध किया है। मंदिर प्रतिनिधियों ने इन नियमों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की है।