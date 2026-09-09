Navratri Garba Controversy: ‘विदेश में भाई, यहां दुश्मन कैसे?’ गरबा विवाद पर संजय राउत का PM मोदी पर तंज

नागपुर में राउत ने हल्द्वानी के 'शुद्धिकरण' मामले में दर्ज FIR पर भी बात की। उन्होंने FIR दर्ज होने को अच्छी बात बताया। राउत ने कहा कि उन्होंने सुना था कि इस मामले में राहुल गांधी को आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही थी।

उन्होंने कहा कि अगर जनता के दबाव के बाद उस व्यक्ति या लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिन पर सामाजिक माहौल बिगाड़ने का आरोप है, तो यह सही कदम है। राउत ने कहा कि मामले में आगे भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए।