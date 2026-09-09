‘ठाणे में नहीं, दरे गांव के बड़े बंगले में बना दो डेटा सेंटर’, आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, क्या है मामला

Thane Data Centre: महाराष्ट्र के ठाणे में प्रस्तावित 22 मंजिला डेटा सेंटर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें डेटा सेंटर जैसी परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसे शहर के बीच और रिहायशी इलाके में ही क्यों बनाया जा रहा है? बेहतर होगा कि इसे दरे गांव में एक शख्स के बड़े बंगले में बना दिया जाये।