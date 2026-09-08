Sakinaka Manhole Accident: परिवार का अकेला कमाने वाला था असलम, खुले मेनहोल ने छीनी जिंदगी, अब पत्नी को मिले 10 लाख

उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में मिले इस सहयोग से परिवार को राहत मिली है। मेयर रितु तावड़े ने कहा कि परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोने का दुख बहुत बड़ा है और इसकी भरपाई किसी भी सहायता से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में परिवार के साथ खड़ा होना नगर निगम का कर्तव्य था। प्रभावित परिवार को जरूरत के समय हरसंभव सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अंजुम शेख की ओर से भेजे गए आभार पत्र से नगर निगम प्रशासन को जरूरतमंद परिवारों के प्रति और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करने की प्रेरणा मिलती है।