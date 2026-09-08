‘Money Follows My Brother’, रवि किशन का वायरल डायलॉग अब बना गाना, टीजर ने खींचा ध्यान, यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

गाने के अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के मजेदार रिएक्शन भी देखने को मिले। एक यूजर ने कमेंट किया, “हमारी रील्स देख ली इन्हें” वहीं दूसरे ने लिखा कि रवि किशन अपने मीम्स को एन्जॉय कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा, “आपदा को अवसर में बदलना कोई इनसे सीखे।” इन कमेंट्स के साथ यूजर्स ने हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए।