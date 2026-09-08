‘महिलाओं के कपड़ों पर क्यों उठते हैं सवाल?’, नीना गुप्ता बोलीं- ‘शायद कई पीढ़ियों बाद बदलेगा समाज’

इस समस्या का समाधान पर बात करते हुए नीना ने कहा, "हम बस एक ही चीज कर सकते हैं। हम अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हम उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखा सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है। शायद एक, दो, तीन या चार पीढ़ियों के बाद कुछ बदलाव आए। लेकिन क्या हम छोटे शहरों और गांवों में इस पर चर्चा कर सकते हैं? उन्हें कौन बताएगा? उनके लिए बेटा ज्यादा जरूरी होता है।" इसके बाद नीना ने अपनी दोस्त के साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, "मेरी एक दोस्त है, और यह एक सच्ची घटना है। वो एक दर्जी के पास गई और उससे स्पैगेटी-स्ट्रैप वाला ब्लाउज बनाने को कहा, जिसकी नेकलाइन लगभग 10-11 इंच हो। इस पर दर्जी ने उससे कहा, 'तो फिर ब्लाउज ही मत पहनो।'"