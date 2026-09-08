‘महिलाओं के कपड़ों पर क्यों उठते हैं सवाल?’, नीना गुप्ता बोलीं- ‘शायद कई पीढ़ियों बाद बदलेगा समाज’

नीना गुप्ता की फोटो। (फोटो सोर्स: instagram- neena_gupta)
Neena Gupta on Women Clothing: दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता अक्सर भारतीय समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि महिलाओं को अक्सर उनके कपड़ों से आंका जाता है और उन्हें लगता है कि समाज में ऐसी बातें शायद कभी नहीं बदलेंगी। एक्ट्रेस ने अपनी आने वाली वेब सीरीज 'चुंबक' के प्रमोशन के दौरान, एक घटना के बारे में बात करते हुए बताया कि एक टेलर ने उनकी सहेली के कपड़ों पर आपत्ति जताई थी, जबकि वो वहां अपना नाप दे रही थी। नीना का यह बयान कृति सेनन के उस विवाद के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्हें एक विज्ञापन में पहने गए कपड़ों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा था।
NDTV से बातचीत के दौरान महिलाओं के पहनावे के प्रति नजरिए पर बात करते हुए नीना गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के सीता राम बाज़ार जैसे इलाकों में आज भी महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो घूंघट से अपना चेहरा ढककर रखें। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह ऐसा ही रहेगा। यह बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरी बात याद रखना। क्योंकि समाज ही ऐसा है। आज भी असल में कुछ नहीं बदला है। जो कुछ भी बदला है, वह बस कुछ प्रतिशत ही बदला है। जो बदलाव आया है, वह यह है कि महिलाएं अब कमाने लगी हैं।"
इस समस्या का समाधान पर बात करते हुए नीना ने कहा, "हम बस एक ही चीज कर सकते हैं। हम अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हम उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखा सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है। शायद एक, दो, तीन या चार पीढ़ियों के बाद कुछ बदलाव आए। लेकिन क्या हम छोटे शहरों और गांवों में इस पर चर्चा कर सकते हैं? उन्हें कौन बताएगा? उनके लिए बेटा ज्यादा जरूरी होता है।" इसके बाद नीना ने अपनी दोस्त के साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, "मेरी एक दोस्त है, और यह एक सच्ची घटना है। वो एक दर्जी के पास गई और उससे स्पैगेटी-स्ट्रैप वाला ब्लाउज बनाने को कहा, जिसकी नेकलाइन लगभग 10-11 इंच हो। इस पर दर्जी ने उससे कहा, 'तो फिर ब्लाउज ही मत पहनो।'"
यह पहली बार नहीं है जब नीना गुप्ता ने महिलाओं की अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी के बारे में खुलकर बात की है। 2022 में, अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोल होने पर एक्ट्रेस ने कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, "मैं यह पोस्ट इसलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जो महिलाएं सेक्सी कपड़े पहनती हैं - जैसे मैंने अभी पहने हैं - वो बेकार होती हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने संस्कृत में MPhil किया है, और भी कई काम किए हैं। इसलिए, किसी को उनके कपड़ों के आधार पर जज करना सही नहीं है। ट्रोल करने वाले, इस बात पर ध्यान दें।"
कुछ दिन पहले, रक्षा बंधन के एक विज्ञापन में अपनी ड्रेस को लेकर एक्ट्रेस कृति सेनन चर्चा में आ गई थीं। बाद में ब्रांड ने उस विज्ञापन को हटा लिया। उन्होंने लिखा, "अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो हमारा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था।" कृति, जो इस ब्रांड में इन्वेस्टर भी हैं, के यह सवाल उठाने के कुछ ही समय बाद विज्ञापन हटा लिया गया: "हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए?" उन्होंने आगे कहा, "संस्कृति और परम्पराएं उनके दिल में होती हैं, न कि उनकी नेकलाइन में।"
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