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थिएटर के बाहर बंटे लड्डू, पानी और सुंदरकांड की कॉपियां, ‘हनुमान अंश’ देखने के बाद भक्तों का ये वीडियो हुआ वायरल

Hanuman Ansh Theatre Video: ‘हनुमान अंश’ की स्क्रीनिंग के बाद गोरखपुर में थिएटर के बाहर दर्शकों को लड्डू, पानी, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की कॉपियां बांटी गईं। देखें वायरल वीडियो और जानें फिल्म की कमाई।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 08, 2026

Hanuman Ansh viral video

‘हनुमान अंश’ देखने के बाद भक्तों का ये वीडियो हुआ वायरल (सोर्स: Instagram-nikhilkasaudhan05)

Hanuman Ansh Viral Video: हनुमान अंश’ इन दिनों अपनी कहानी के साथ-साथ दर्शकों के रिएक्शन को लेकर भी चर्चा में है। फिल्म की स्क्रीनिंग से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। अब एक और वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें थिएटर से बाहर निकल रहे दर्शकों को लड्डू, पानी की बोतलें और सुंदरकांड की कॉपियां दी जा रही हैं।

गोरखपुर में थिएटर के बाहर दिखा भक्तिमय नजारा

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आईनॉक्स सिटी मॉल के बाहर ‘हनुमान अंश’ की स्क्रीनिंग के बाद श्रद्धालुओं ने दर्शकों का स्वागत प्रसाद और धार्मिक पुस्तकों से किया। थिएटर से बाहर निकलने वाले लोगों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की कॉपियां बांटी गईं।

इसके अलावा दर्शकों को लड्डू और पीने के पानी की बोतलें भी दी गईं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में थिएटर से फिल्म देखकर निकल रहे लोगों के बीच प्रसाद बांटते हुए लोग नजर आ रहे हैं।

पहले भी सामने आए हैं दर्शकों के कई वीडियो

‘हनुमान अंश’ की स्क्रीनिंग से जुड़े कई वीडियो पहले भी ऑनलाइन चर्चा में रहे हैं। कुछ क्लिप में हनुमान चालीसा बजने के दौरान एक महिला भावुक होकर रोती नजर आईं। वहीं, एक अन्य वीडियो में दर्शक थिएटर के अंदर जूते उतारकर प्रार्थना करते दिखाई दिए। अब थिएटर के बाहर प्रसाद और धार्मिक किताबें बांटे जाने वाले वीडियो ने फिल्म को लेकर दर्शकों के रिएक्शन की चर्चा को और बढ़ा दिया है।

बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का प्रदर्शन

Sacnilk के मुताबिक, ‘हनुमान अंश’ ने दुनियाभर में 156.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की पूरी कमाई भारत से हुई है और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 0.00 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। फिल्म ने 73,830 शोज से 132.13 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में गिना जा रहा है।

नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित है कहानी

‘हनुमान अंश’ 2026 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की भक्ति ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने किया है। कहानी लक्ष्मण दास की जिंदगी पर आधारित है, जो आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से जाने गए। कहानी में मां की मौत के बाद लक्ष्मण दास अपने दुख के साथ ब्रज स्थित अपना घर छोड़ देते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ती है, जहां वह हनुमान के जरिए भगवान राम से जुड़ाव की तलाश करते हैं।

फिल्म विशाल चतुर्वेदी की किताब ‘डिवाइन डेटोर: दैट चेंज्ड माई लाइफ’ से प्रेरित है। इसमें नीम करोली बाबा के आध्यात्मिक बदलाव, उनकी यात्राओं और उनसे जुड़ी आध्यात्मिक घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म में शोभिनव सत्या ने बड़े नीम करोली बाबा, विहान शेडगे ने युवा महाराज-जी और चंदन आनंद ने अहम भूमिका निभाई है।

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Updated on:

08 Sept 2026 05:09 pm

Published on:

08 Sept 2026 05:09 pm

Hindi News / Entertainment / थिएटर के बाहर बंटे लड्डू, पानी और सुंदरकांड की कॉपियां, ‘हनुमान अंश’ देखने के बाद भक्तों का ये वीडियो हुआ वायरल

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