थिएटर के बाहर बंटे लड्डू, पानी और सुंदरकांड की कॉपियां, ‘हनुमान अंश’ देखने के बाद भक्तों का ये वीडियो हुआ वायरल

‘हनुमान अंश’ 2026 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की भक्ति ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने किया है। कहानी लक्ष्मण दास की जिंदगी पर आधारित है, जो आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से जाने गए। कहानी में मां की मौत के बाद लक्ष्मण दास अपने दुख के साथ ब्रज स्थित अपना घर छोड़ देते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ती है, जहां वह हनुमान के जरिए भगवान राम से जुड़ाव की तलाश करते हैं।