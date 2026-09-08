राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर विवाद के बीच सरकार ने जारी किया बयान, हर साल नई जगह होगा समारोह

National Film Awards 2026: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान का आयोजन हर साल सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फैसला किया है कि आगे से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह से होने जा रही है, जिसका आयोजन 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में प्रस्तावित है।