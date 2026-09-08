‘दृश्यम 3 कब होगी रिलीज? अजय देवगन ने बताई तारीख, पोस्ट में ट्रेलर को लेकर भी दी जानकारी

Ajay Devgn confirms Drishyam 3 trailer Date: भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और सस्पेंस-थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने अपनी फिल्म 'दृश्यम 3: द कंक्लूजन' को लेकर एक बेहद बड़ा अपडेट शेयर किया है। लंबे समय से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए अजय देवगन ने बताया कि फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर कल 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है।