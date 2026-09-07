महाराष्ट्र में फिर बड़ा सियासी उलटफेर! शिंदे गुट का दावा- उद्धव के 14 MLA बदलेंगे पाला, शुरू होगा ‘ऑपरेशन टाइगर-4’

मुरजी पटेल के दावे के मुताबिक, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) के कुल 20 विधायकों में से 14 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। यदि इतनी बड़ी संख्या में विधायक पाला बदलते हैं तो यह उद्धव के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 14 विधायक कौन हैं और क्या वे वास्तव में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं? इस पर अभी तक शिवसेना (यूबीटी) की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।