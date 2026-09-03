‘फडणवीस बन सकते हैं उप प्रधानमंत्री’, संजय राउत का बड़ा दावा; कहा- गृह मंत्री कभी नहीं बनता PM

राउत का दावा है कि संघ की ओर से उपप्रधानमंत्री नियुक्त करने पर जोर दिए जाने के कारण केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अटक गया है। उनका कहना है कि विस्तार से पहले कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे लेने की जरूरत है, लेकिन इसके चलते सरकार के भीतर गतिरोध बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ वरिष्ठ मंत्री अमित शाह से भी लंबे समय से सत्ता में हैं और फेरबदल की शुरुआत उन्हीं से करने की मांग कर रहे हैं।