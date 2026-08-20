‘मोदी गए तो अमित शाह भी गए, एक पर एक फ्री…’, संजय राउत का प्रधानमंत्री पद को लेकर बड़ा दावा

PM Narendra Modi Birthday: दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने सहमति जताई है। राउत ने दावा किया कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और 17 सितंबर के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। CWC में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि पीएम मोदी अगले 6 से 8 महीने में अपने पद पर नहीं रहेंगे।