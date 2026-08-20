‘We are Gen Z’ कहकर सुरक्षाकर्मियो से भिड़ी लड़की पर कंगना रनौत ने किया पोस्ट, बोलीं- आप हमारा भविष्य

लद्दाख से जो लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है वह ऑन-ड्यूटी जवानों से बहस कर रही है। इसी को लेकर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया और लिखा, "Gen Z (जेन-जी), आप ही हमारा भविष्य हैं इस देश का ध्यान रखें।” कंगना रनौत से पहले टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने भी इस वीडियो पर अपना गुस्सा उतारा था। उन्होंने कहा था कि हम इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे! मुझे लगता है कि टूर पर जाने से पहले तुम्हें वापस स्कूल जाना चाहिए।