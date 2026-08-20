रणबीर कपूर की ‘रामायण’ पर ज्योतिषी ने की भविष्यवाणी, बोलीं- फिल्म को झेलनी होगी कड़ी आलोचना

रामायण पर ज्योतिषी का बयान (फोटो सोर्स- Youtube/ Siddharth Kannan)
Astrologer Prediction On Ramayana: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म अपनी भव्यता, स्टारकास्ट और पौराणिक कहानी की वजह से लगातार चर्चा में है।
इसी बीच ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर रिनी सुबरवाल ने फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर एक भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की तरफ से आलोचना देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहने की उम्मीद है।
रिनी सुबरवाल ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में फिल्म के बारे में बात करते हुए इसके भविष्य को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म अक्टूबर के बाद रिलीज होती है तो इसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। उनके मुताबिक, फिल्म को दर्शकों का काफी ध्यान मिलेगा और इसकी कमाई भी मजबूत रह सकती है।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म को लेकर सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच बहस देखने को मिल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह अलग-अलग दौर में रामायण की कहानी के हुए चित्रण को बताया गया। रिनी का मानना है कि दर्शक नई फिल्म की तुलना पुराने टीवी शो और फिल्मों में दिखाए गए किरदारों से कर सकते हैं।
रिनी सुबरवाल ने दर्शकों से फिल्म को एक अलग रचनात्मक प्रस्तुति के तौर पर देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी नई फिल्म को पहले किए गए चित्रण के आधार पर आंकने के बजाय उसकी अपनी कहानी और मेकिंग को समझना चाहिए।
उन्होंने कलाकारों को लेकर होने वाली बहस का भी जिक्र किया। खास तौर पर रणबीर कपूर के भगवान राम की भूमिका निभाने को लेकर उठने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि किसी अभिनेता की निजी खान-पान की आदतों को उसके निभाए गए किरदार के मूल्यांकन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी। फिल्म की स्टारकास्ट में सनी देओल, यश, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह समेत कई बड़े नाम शामिल हैं।
सनी देओल फिल्म में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साउथ के सुपरस्टार यश को रावण के किरदार में देखा जाएगा। रवि दुबे लक्ष्मण और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा की भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा लारा दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय और शीबा चड्ढा भी फिल्म का हिस्सा हैं।
‘रामायण’ को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसकी कहानी दो हिस्सों में दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होने की योजना है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा।
फिल्म की विशाल स्टारकास्ट और बड़े बजट की वजह से पहले ही इसे लेकर काफी चर्चा है। अब रिनी सुबरवाल की भविष्यवाणी ने इसकी बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। हालांकि ज्योतिषीय भविष्यवाणी किसी फिल्म की वास्तविक कमाई की गारंटी नहीं होती। आखिरकार फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है, यही उसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का सबसे बड़ा आधार होगा।
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