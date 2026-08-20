20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ पर ज्योतिषी ने की भविष्यवाणी, बोलीं- फिल्म को झेलनी होगी कड़ी आलोचना

Astrologer Prediction On Ramayana: 'रामायण' को लेकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने बात करते रणबीर की फिल्म पर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 20, 2026

Astrologer Prediction On Ramayana

रामायण पर ज्योतिषी का बयान (फोटो सोर्स- Youtube/ Siddharth Kannan)

Astrologer Prediction On Ramayana: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म अपनी भव्यता, स्टारकास्ट और पौराणिक कहानी की वजह से लगातार चर्चा में है।

इसी बीच ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर रिनी सुबरवाल ने फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर एक भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की तरफ से आलोचना देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहने की उम्मीद है।

‘रामायण’ को लेकर क्या बोलीं ज्योतिषी?

रिनी सुबरवाल ने सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में फिल्म के बारे में बात करते हुए इसके भविष्य को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म अक्टूबर के बाद रिलीज होती है तो इसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। उनके मुताबिक, फिल्म को दर्शकों का काफी ध्यान मिलेगा और इसकी कमाई भी मजबूत रह सकती है।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म को लेकर सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच बहस देखने को मिल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह अलग-अलग दौर में रामायण की कहानी के हुए चित्रण को बताया गया। रिनी का मानना है कि दर्शक नई फिल्म की तुलना पुराने टीवी शो और फिल्मों में दिखाए गए किरदारों से कर सकते हैं।

पुराने चित्रण से तुलना न करने की अपील

रिनी सुबरवाल ने दर्शकों से फिल्म को एक अलग रचनात्मक प्रस्तुति के तौर पर देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी नई फिल्म को पहले किए गए चित्रण के आधार पर आंकने के बजाय उसकी अपनी कहानी और मेकिंग को समझना चाहिए।

उन्होंने कलाकारों को लेकर होने वाली बहस का भी जिक्र किया। खास तौर पर रणबीर कपूर के भगवान राम की भूमिका निभाने को लेकर उठने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि किसी अभिनेता की निजी खान-पान की आदतों को उसके निभाए गए किरदार के मूल्यांकन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

रणबीर कपूर बने हैं भगवान राम

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी। फिल्म की स्टारकास्ट में सनी देओल, यश, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह समेत कई बड़े नाम शामिल हैं।

सनी देओल फिल्म में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साउथ के सुपरस्टार यश को रावण के किरदार में देखा जाएगा। रवि दुबे लक्ष्मण और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा की भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा लारा दत्ता, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय और शीबा चड्ढा भी फिल्म का हिस्सा हैं।

दो हिस्सों में रिलीज होगी फिल्म

‘रामायण’ को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इसकी कहानी दो हिस्सों में दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होने की योजना है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा।

फिल्म की विशाल स्टारकास्ट और बड़े बजट की वजह से पहले ही इसे लेकर काफी चर्चा है। अब रिनी सुबरवाल की भविष्यवाणी ने इसकी बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। हालांकि ज्योतिषीय भविष्यवाणी किसी फिल्म की वास्तविक कमाई की गारंटी नहीं होती। आखिरकार फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है, यही उसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का सबसे बड़ा आधार होगा।

‘शुगर डैडी’ से लेकर ‘गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए तक’, सुनीता आहूजा के पति को लेकर अब तक 5 शॉकिंग बयान

ये भी पढ़ें
Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2026 02:37 pm

Published on:

20 Aug 2026 02:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणबीर कपूर की ‘रामायण’ पर ज्योतिषी ने की भविष्यवाणी, बोलीं- फिल्म को झेलनी होगी कड़ी आलोचना

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

170 करोड़ की संपत्ति, जुहू के आलीशान बंगले से लग्जरी कारों तक, जानें अभिनेता की पूरी दौलत

Govinda Net Worth
बॉलीवुड

‘We are Gen Z’ कहकर सुरक्षाकर्मियो से भिड़ी लड़की को लेकर कंगना रनौत ने फोटो की शेयर, सेल्यूट वाला दिया सिंबल

Kangana Ranaut react gen z woman tourist fight security forces ladakh
बॉलीवुड

‘गदर’ को लेकर शबाना आजमी के भड़काऊ बयान पर सनी देओल ने किया था पलटवार, कहा- ‘उनकी सोच ही गलत है’

Sunny Deol Once Blasted Batwara 1947 Co-Star Shabana Azmi
बॉलीवुड

Kala Hiran Film Controversy: सलमान खान पर फिल्म बनाई तो बम से उड़ा देंगे- फिल्ममेकर को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी!

KALA HIRAN CASE AMIT JAANI
बॉलीवुड

‘जब वापस लेना था तो किया था क्यों?’ गोविंदा के मैनेजर ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला, तलाक की खबरों पर दिया बयान

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.