रणबीर कपूर की ‘रामायण’ पर ज्योतिषी ने की भविष्यवाणी, बोलीं- फिल्म को झेलनी होगी कड़ी आलोचना

फिल्म की विशाल स्टारकास्ट और बड़े बजट की वजह से पहले ही इसे लेकर काफी चर्चा है। अब रिनी सुबरवाल की भविष्यवाणी ने इसकी बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। हालांकि ज्योतिषीय भविष्यवाणी किसी फिल्म की वास्तविक कमाई की गारंटी नहीं होती। आखिरकार फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है, यही उसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का सबसे बड़ा आधार होगा।