‘मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी, लेकिन डरती हूं’, श्रुति हासन ने शादी और सिंगल मदर बनने पर खुलकर की बात

Shruti Haasan motherhood: एक्ट्रेस श्रुति हासन ने रणवीर इलाहाबादिया के शो ‘द रणवीर शो’ में अपनी पर्सनल लाइफ, शादी और मां बनने की इच्छा को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें शादी का विचार अब भी थोड़ा डराता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि उन्हें प्यार और रिश्तों पर भरोसा नहीं है। वो कमिटमेंट और लॉयल्टी में विश्वास करती हैं, लेकिन शादी को अपनी पहचान से जोड़ने का विचार उन्हें सहज नहीं लगता।