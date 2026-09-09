दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ और पति रणवीर सिंह के साथ दिखाया बेबी बंप, फैंस बोले- इस परिवार को नजर न लगे

Deepika Padukone- Ranveer Singh share new maternity photos: बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और चर्चित कपल्स में से एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर जश्न का माहौल है। मंगलवार को उनकी लाडली बेटी दुआ पूरे 2 साल की हो गई हैं। इस बेहद खास मौके पर दीपिका और रणवीर ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ दिल छू लेने वाली फैमिली फोटोज शेयर की हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों में न सिर्फ नन्ही दुआ की क्यूटनेस देखने को मिल रही है, बल्कि दूसरी बार मां बनने जा रही दीपिका पादुकोण अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं।