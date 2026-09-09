Rain Alert: गणपति आगमन पर तेज बारिश का साया! बन रहा कम दबाव का क्षेत्र, इस दिन से बरसेंगे बदरा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगस्त में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में औसत से कम बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने अल नीनो के प्रभाव के चलते सितंबर में भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया था। हालांकि, अब बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम संबंधी मॉडलों के अनुसार यह सिस्टम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।