‘बटवारा 1947’ की असफलता पर प्रीति जिंटा ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं कर्म पर भरोसा करती हूं

वहीं, जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से फिल्म न चलने को लेकर सवाल पूछ गया था तो उन्होंने कहा था कि जब लोगों को पता चला कि मैं सनी के साथ फिल्म कर रहा हूं, तो वह चाहते थे कि मैं एक नियमित एक्शन फिल्म या विजिलेंटे फिल्म जैसी कोई मूवी बनाऊं। वह इस फिल्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें सनी ने सिकंदर मिर्जा नाम के एक मुस्लिम आदमी की भूमिका निभाई और ऐसा पहली बार है जब उन्होंने एक मुस्लिम रोल निभाया है।