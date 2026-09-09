गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर VHP से अलग बोलीं अमृता फडणवीस, कहा- ‘त्योहार सबके लिए होते हैं, वो भी आ सकते हैं’

'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी संगठनों और कार्यकर्ताओं की तरफ से उन आरोपों के लिए किया जाता है जिनमें मुस्लिम पुरुषों पर हिंदू महिलाओं को रिश्ते में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप लगाया जाता है। VHP की मांग और नितेश राणे के बयान के बीच अमृता फडणवीस का यह रुख सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी मुस्लिम व्यक्ति के नवरात्रि समारोह में शामिल होने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।