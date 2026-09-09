सत्य निकेतन हादसे में एक और गिरफ्तारी, PG ऑपरेटर सुधांशु पकड़ा गया; दूसरा संचालक फरार

इससे पहले पुलिस ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वह इमारत के बेसमेंट में चल रहे ‘मरम्मत’ के काम की निगरानी कर रहा था। पुलिस को आशंका है कि इसी काम के दौरान हुए बदलावों के कारण इमारत की संरचना कमजोर हुई और वह ढह गई। रविवार दोपहर हुए इस हादसे में सात लोगों की जान चली गई थी।