9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

गुवाहाटी मर्डर केस में कत्ल के बाद फ्रिज में छिपाया पत्नी का कटा सिर, पति बोला- जेल से छूटकर प्रेमी को भी मारूंगा

Riya Talukdar Goswami: गुवाहाटी में 25 वर्षीय रिया की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पति ने पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखा और शव को कुत्ते को खिलाने की साजिश रची थी। जानिए इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी।
2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Pratiksha Gupta

Sep 09, 2026

Riya Talukdar Goswami, Ramanuj Goswami

रामानुज गोस्वामी और उसकी 25 वर्षीय पत्नी रिया (फोटो सोर्स-@Ajaykumaarji)

Riya Murder Case:असम के गुवाहाटी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 6 महीने पहले शादी के बंधन में बंधी 25 वर्षीय रिया तालुकदार गोस्वामी की उसके ही पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कत्ल के बाद आरोपी ने जो योजना बनाई, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हाटीगांव इलाके में हुई इस वारदात में आरोपी पति ने पत्नी का सिर काटकर फ्रिज के अंदर पॉलीथीन में छिपा दिया था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने यह तक बताया कि वह शव को कुत्ते को खिलाने वाला था।

दाओ से काटा सिर, फ्रिज में छिपाई लाश

पुलिस के अनुसार, बसिष्ठापुर में रहने वाले रामानुज गोस्वामी और उसकी पत्नी रिया के बीच आए दिन झगड़े होते थे। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर रामानुज ने धारदार हथियार 'दाओ' से पत्नी पर हमला कर दिया। आरोपी ने रिया की गर्दन पर वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और हाथों की कुछ उंगलियां भी काट दी। इसके बाद कटे हुए सिर को पॉलिथीन में बांधकर फ्रिज के अंदर छिपा दिया।

फोन न उठाने पर खुला खौफनाक राज

जब रिया और उसका पति काफी देर तक घरवालों का फोन नहीं उठा रहे थे, तो परिवार वालों को चिंता हुई। रात करीब 9:45 बजे पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। तलाशी लेने पर फ्रिज के अंदर से रिया का कटा हुआ सिर मिला।

शक के चलते किया कत्ल, चेहरे पर नहीं दिखा कोई पछतावा

जांच अधिकारियों को सबसे ज्यादा हैरान आरोपी के बेखौफ रवैये ने किया है। पुलिस के अनुसार, पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी आरोपी को अपने किए पर रत्ती भर पछतावा नहीं है। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे रिया के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का शक था। उसने धमकी दी कि जेल से बाहर आने के बाद वह उस व्यक्ति को भी जान से मार देगा।

20 बार जा चुका है रिहैब सेंटर, नशे की लत से था ग्रस्त

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी रामानुज गंभीर रूप से नशे का आदी है और करीब 20 से ज्यादा बार नशा मुक्ति केंद्र (रिहैब सेंटर) जा चुका है। मेडिकल टेस्ट में उसके एचआईवी (HIV) और हेपेटाइटिस C से संक्रमित होने की भी बात सामने आई है। फिलहाल CID और फोरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटाकर मामले की गहराई से जांच कर रही है।

दिल्ली में दर्दनाक हादसा, गिटारिस्ट ने शोर मचाने से रोका तो थर्ड फ्लोर तक खदेड़कर पीट-पीटकर मार डाला, 7 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Manipuri musician killed, guitarist beaten to death

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

09 Sept 2026 08:46 am

Published on:

09 Sept 2026 08:37 am

Hindi News / National News / गुवाहाटी मर्डर केस में कत्ल के बाद फ्रिज में छिपाया पत्नी का कटा सिर, पति बोला- जेल से छूटकर प्रेमी को भी मारूंगा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: पहले चरण के मतदान के बीच सीकर में भाजपा नेता पर हमला, झुंझुनूं में पोलिंग बूथ पर हंगामा

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन, कर्नाटक मंत्री सतीश जारकीहोली और सांसद बेटी प्रियंका के ठिकानों पर छापेमारी

Priyanka Jarkiholi ED Raid,
राष्ट्रीय

‘G7 से भी बड़ा है BRICS, लेकिन आंतरिक मतभेद चुनौती’, पूर्व राजनयिक बोले- भारत के पास संतुलन साधने का ऐतिहासिक मौका

BRICS Summit India
राष्ट्रीय

‘मैं भगोड़ा नहीं हूं, ब्रिटेन छोड़ने पर कानूनी रोक’, विजय माल्या ने भारत सरकार पर लगाया नाइंसाफी का आरोप

Vijay Mallya Latest News
राष्ट्रीय

वोटर लिस्ट पर बढ़ा विवाद, राघव चड्ढा बोले- केजरीवाल के सपनों में आता हूं, AAP ने पूछा- 747वें नंबर पर नाम कैसे आया

rajinder nagar voter list, eci rules, voter registration process
नई दिल्ली

BRICS समिट 2026 से पहले पोस्टरों और लाइटों से सज गई दिल्ली, सरकारी दफ्तर रहेंगे तीन दिन बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

BRICS Summit 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.