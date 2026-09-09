BRICS समिट 2026 से पहले पोस्टरों और लाइटों से सज गई दिल्ली, सरकारी दफ्तर रहेंगे तीन दिन बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली पुलिस ने समिट के मद्देनजर 35 से अधिक सड़कों की पहचान पहले ही कर ली है, जहां यातायात को नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा। इन प्रतिबंधों का असर मुख्य रूप से मध्य, दक्षिण और आसपास के इलाकों पर पड़ेगा, और वीआईपी काफिलों की आवाजाही के दौरान अस्थायी तौर पर यातायात रोका भी जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और भारी यातायात प्रतिबंधों के दौरान वैकल्पिक रास्तों तथा सार्वजनिक परिवहन, खासकर दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें।