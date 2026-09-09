कुत्ते सूंघकर पहचानेंगे कैंसर के लक्षण, एआइ करेगा पुष्टि, रिसर्च में 90 फीसदी नतीजे सटीक मिले

कैंसर होने पर शरीर में कुछ रासायनिक बदलाव होते हैं, जिनकी गंध इंसान महसूस नहीं कर सकता। कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती है। प्रशिक्षित कुत्ते सांस के नमूने में इन बदलावों से जुड़ी गंध पकड़ सकते हैं। इसमें पहले मरीज अपनी सांस एक मास्क में छोड़ता है। इस मास्क को कुत्तों के सामने रखा जाएगा। कैंसर से जुड़ी गंध महसूस होने पर वह अलग प्रतिक्रिया देगा। इसे एआइ से डीकोड किया जाएगा।