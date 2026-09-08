8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अमेरिकी विद्वान का दावा, RSS को अलग-थलग करने की कोशिश अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है

US-India Relations: अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ बिल ड्रेक्सेल ने कहा है कि RSS को अमेरिका और पश्चिमी देशों में अलग-थलग करने की कोशिश संगठन से ज्यादा अमेरिकी हितों और भारत-अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 08, 2026

Mohan Bhagwat in New York.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। (Photo- ANI)

RSS Controversy: अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में कुछ राजनीतिक नेताओं और संगठनों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को अलग-थलग करने की कोशिश अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह कहना है एक अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञ बिल ड्रेक्सेल का। उन्होंने कहा कि RSS से दूरी बनाने की ऐसी मुहिम भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिशों को भी कमजोर कर सकती है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा लेख

हडसन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो बिल ड्रेक्सेल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक ओपिनियन लेख में यह बात कही। उनका यह लेख RSS प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 लोगों को संबोधित करने के बाद प्रकाशित हुआ।

लेख के अनुसार, अमेरिकी आयोग USCIRF ने मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की मांग की। इसके बाद टोरंटो में उनके कार्यक्रम से पहले करीब 270 संगठनों ने कनाडा सरकार से उन्हें रोकने और RSS को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार करने की अपील की। लंदन में भी कुछ समूहों ने मेयर सादिक खान से भागवत को शहर के नियंत्रण वाले किसी स्थान पर कार्यक्रम की अनुमति न देने की मांग की।

इतनी बड़ी संस्था पर असर मुश्किल

ड्रेक्सेल ने कहा कि RSS को अलग-थलग करने की कोशिशों से संगठन कमजोर होने की संभावना कम है। लेख के मुताबिक, भारत में RSS की करीब 83,000 नियमित शाखाएं लगती हैं और इसके अनुमानित 50 लाख सदस्य हैं, जिनमें लगभग सभी बिना वेतन के स्वयंसेवक हैं।

अमेरिका को RSS से संवाद करना चाहिए

ड्रेक्सेल ने RSS को एक विशाल और लगातार बदलता संगठन बताया। उन्होंने कहा कि संगठन से सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए उससे संवाद करना और उसे समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और हिंद-प्रशांत व पश्चिम एशिया में उसकी रणनीतिक अहमियत का भी जिक्र किया।

कार्यक्रम को लेकर हुआ विरोध

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कार्यक्रम रद्द करने की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए RSS की हिंदू राष्ट्रवादी सोच का बहिष्कार किया था। उन्होंने इसके बढ़ते प्रभाव को भी चिंताजनक कहा, हालांकि यह भी माना कि निजी कार्यक्रम पर शहर प्रशासन का अधिकार नहीं है।

Asaduddin Owaisi On RSS: मोहन भागवत के ‘मुस्लिमों को भारत से बाहर करने वाला हिंदू नहीं’ बयान पर ओवैसी का पलटवार, आरएसएस को लेकर लगाए गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें
Asaduddin Owaisi news

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2026 10:25 pm

Published on:

08 Sept 2026 10:25 pm

Hindi News / National News / अमेरिकी विद्वान का दावा, RSS को अलग-थलग करने की कोशिश अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अभिषेक बनर्जी के कोलकाता पार्टी ऑफिस पर संकट, बिल्डिंग मालिक ने कलकत्ता हाई कोर्ट से मांगी खाली कराने की अनुमति

Abhishek Banerjee latest news
राष्ट्रीय

BRlCS Summit 2026: दिल्ली के होटल में एक रात का किराया पहुंचा 2.5 लाख, लग्जरी होटलों में नहीं मिल रहे कमरे

BRICS Summit 2026 Hotel Price Hike
राष्ट्रीय

Ragini Nayak: ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर रागिनी नायक का पलटवार, बोलीं- पीएम पद की गरिमा का रखें ख्याल

pm modi
नई दिल्ली

Vinai Kumar Saxena: विनय कुमार सक्सेना अब जम्मू-कश्मीर के LG का भी संभालेंगे कामकाज, राष्ट्रपति ने की नियुक्ति

Manoj Sinha news
राष्ट्रीय

'5 करोड़ में आरोपी को बचाया, हाई कोर्ट में दिए सबूत', पंजाब सीएम की पत्नी पर हरसिमरत कौर का आरोप

MP Harsimrat Kaur
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.