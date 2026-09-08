अमेरिकी विद्वान का दावा, RSS को अलग-थलग करने की कोशिश अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है

लेख के अनुसार, अमेरिकी आयोग USCIRF ने मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की मांग की। इसके बाद टोरंटो में उनके कार्यक्रम से पहले करीब 270 संगठनों ने कनाडा सरकार से उन्हें रोकने और RSS को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार करने की अपील की। लंदन में भी कुछ समूहों ने मेयर सादिक खान से भागवत को शहर के नियंत्रण वाले किसी स्थान पर कार्यक्रम की अनुमति न देने की मांग की।