‘5 करोड़ में आरोपी को बचाया, हाई कोर्ट में दिए सबूत’, पंजाब सीएम की पत्नी पर हरसिमरत कौर का आरोप

Harsimrat Kaur Badal: शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की चेयरपर्सन से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने कथित तौर पर जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी को बचाने और उसके खिलाफ सभी केस खत्म करवाने के लिए 5 करोड़ की डील की। ​​उन्होंने कहा कि इस कथित डील से जुड़े सभी ऑडियो और वीडियो सबूत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को सौंप दिए गए हैं।