Vinai Kumar Saxena: विनय कुमार सक्सेना अब जम्मू-कश्मीर के LG का भी संभालेंगे कामकाज, राष्ट्रपति ने की नियुक्ति

Jammu Kashmir Lieutenant Governor: लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वह जम्मू-कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की गैरमौजूदगी के दौरान यह जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह नियुक्ति सिन्हा के छुट्टी पर रहने की अवधि के लिए की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, सक्सेना अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के कामकाज को भी देखेंगे। मनोज सिन्हा 7 अगस्त 2020 से जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और फिलहाल आधिकारिक दौरे पर अमेरिका में हैं।