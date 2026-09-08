सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, दिल्ली में 24 संपत्तियां गिराईं, 7 अवैध ढांचे सील

सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे पांच मंजिला इमारत ढह गई थी। इमारत का इस्तेमाल पीजी के तौर पर किया जा रहा था। हादसे के समय वहां मरम्मत का काम चल रहा था। मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। बचाव अभियान 27 घंटे से ज्यादा समय तक चला। हादसे के बाद इमारतों की सुरक्षा और अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन पर सवाल उठे हैं। अब एमसीडी की कार्रवाई और पीजी की जांच के बाद यह देखना अहम होगा कि कितनी इमारतें सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हैं और कितनों के खिलाफ कार्रवाई होती है।