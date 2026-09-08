8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

BRICS Summit: ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली में कड़े ट्रैफिक इंतजाम, 22 डायवर्जन पॉइंट पर बदले जाएंगे रास्ते, एडवाइजरी जल्द

Delhi BRICS Summit: ब्रिक्स समिट के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और वीवीआईपी की आवाजाही के चलते दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था संभालने के लिए 22 डायवर्जन पॉइंट तय किए हैं और जल्द विस्तृत एडवाइजरी जारी की जाएगी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rakesh Mishra

Sep 08, 2026

Delhi BRICS Summit

एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) डीके गुप्ता। फोटो- आईएएनएस

Delhi Traffic Advisory: ब्रिक्स समिट के दौरान दिल्ली में वीवीआईपी और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के चलते कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए 22 डायवर्जन पॉइंट तय किए हैं। जरूरत के अनुसार इन जगहों से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस जल्द ही विस्तृत एडवाइजरी जारी करेगी, जिसमें लोगों को प्रभावित मार्गों, समय और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दी जाएगी।

लगातार रिहर्सल जारी

एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) डीके गुप्ता ने बताया कि समिट को लेकर ट्रैफिक इंतजामों की लगातार रिहर्सल की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर उन्हें प्रभावित मार्गों, डायवर्जन और वैकल्पिक रास्तों के बारे में जानकारी दी गई है। शाम के समय भी रिहर्सल की जा रही है, ताकि प्रतिनिधिमंडलों और वीवीआईपी के आने-जाने के दौरान यातायात व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और अन्य वीवीआईपी के मूवमेंट के दौरान संबंधित मार्गों पर कुछ समय के लिए पूरी तरह यातायात रोका जा सकता है। मूवमेंट पूरा होने के बाद इन मार्गों पर आवाजाही फिर शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, समिट के दौरान कुछ इलाकों में यातायात प्रतिबंध लागू रह सकते हैं।

नई दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में ज्यादा असर

डीके गुप्ता के अनुसार, अधिकांश विदेशी प्रतिनिधिमंडल नौ निर्धारित होटलों में ठहरेंगे। इनमें ज्यादातर होटल लुटियंस दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में हैं। ऐसे में नई दिल्ली और एनडीएमसी इलाके में यातायात पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। एयरपोर्ट से होटलों और अन्य स्थानों तक प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के दौरान परेड रोड, नॉर्थ एक्सेस रोड और धौला कुआं समेत कुछ प्रमुख मार्गों पर भी यातायात प्रभावित हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस इन मार्गों पर जरूरत के अनुसार यातायात को दूसरे रास्तों पर भेजेगी।

पहले से मिलेगी रास्तों की जानकारी

ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी होने वाली एडवाइजरी में बताया जाएगा कि किस इलाके में किस समय यातायात प्रभावित रहेगा। साथ ही लोगों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी दी जाएगी। यह एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंट माध्यमों से लोगों तक पहुंचाई जाएगी। रियल टाइम ट्रैफिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नेविगेशन और कैब सेवा कंपनियों के साथ भी तालमेल किया है। गूगल मैप्स, ओला, उबर, भारत टैक्सी और रैपिडो जैसी सेवाओं के साथ संपर्क किया गया है। कोशिश है कि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी इन सेवाओं के ऐप पर भी उपलब्ध हो, ताकि यात्रियों को प्रभावित मार्गों और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी समय रहते मिल सके।

11 सितंबर को कम रह सकता है यातायात दबाव

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 11 सितंबर को कुछ स्कूलों की छुट्टियां और सरकारी कार्यालय बंद रहने के कारण सामान्य दिनों की तुलना में सड़कों पर यातायात का दबाव कम रहने की उम्मीद है। इसके बावजूद वीवीआईपी और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के मूवमेंट वाले मार्गों पर सुरक्षा के अनुसार यातायात नियंत्रित किया जाएगा। डीके गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि ब्रिक्स समिट के दौरान घर से निकलने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर देखें। इसमें प्रभावित मार्गों का समय और उनके विकल्प बताए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ राजधानी में यातायात को अधिकतम संभव सीमा तक सुचारु रखने की तैयारी की गई है।

मुझे नहीं पता बागेश्वर बाबा कौन हैं, बंगालियों के खान-पान पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं: सौगत रॉय

ये भी पढ़ें
Bageshwar Baba

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2026 08:04 pm

Published on:

08 Sept 2026 08:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / BRICS Summit: ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली में कड़े ट्रैफिक इंतजाम, 22 डायवर्जन पॉइंट पर बदले जाएंगे रास्ते, एडवाइजरी जल्द

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, दिल्ली में 24 संपत्तियां गिराईं, 7 अवैध ढांचे सील

Satya Niketan Building Collapse
राष्ट्रीय

AI फेक पोस्ट विवाद: गौरव भाटिया ने सौरव दास समेत CJP नेताओं पर 2 करोड़ का मानहानि केस ठोका

Sourav Das 2 crore defamation suit
नई दिल्ली

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का PM मोदी और BJP पर हमला, हादसों के बाद ‘दिखावे की राजनीति’ का लगाया आरोप

Rahul Gandhi on BJP
नई दिल्ली

मणिपुरी संगीतकार की हत्या पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, बोले- ‘नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारतीय’; जानिए क्यों कही ये बात

Manipur Musician Murder
नई दिल्ली

‘तलाक केस वहीं चलेगा, जहां पति-पत्नी आखिरी बार साथ रहे थे’, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Delhi High Court on Divorce Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.