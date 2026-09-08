BRICS Summit: ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली में कड़े ट्रैफिक इंतजाम, 22 डायवर्जन पॉइंट पर बदले जाएंगे रास्ते, एडवाइजरी जल्द

एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) डीके गुप्ता ने बताया कि समिट को लेकर ट्रैफिक इंतजामों की लगातार रिहर्सल की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर उन्हें प्रभावित मार्गों, डायवर्जन और वैकल्पिक रास्तों के बारे में जानकारी दी गई है। शाम के समय भी रिहर्सल की जा रही है, ताकि प्रतिनिधिमंडलों और वीवीआईपी के आने-जाने के दौरान यातायात व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और अन्य वीवीआईपी के मूवमेंट के दौरान संबंधित मार्गों पर कुछ समय के लिए पूरी तरह यातायात रोका जा सकता है। मूवमेंट पूरा होने के बाद इन मार्गों पर आवाजाही फिर शुरू कर दी जाएगी। हालांकि, समिट के दौरान कुछ इलाकों में यातायात प्रतिबंध लागू रह सकते हैं।