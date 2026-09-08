सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का PM मोदी और BJP पर हमला, हादसों के बाद ‘दिखावे की राजनीति’ का लगाया आरोप

Rahul Gandhi on Delhi Building Collapse: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार हादसों को रोकने के लिए पहले से जरूरी कदम उठाने के बजाय दुर्घटना के बाद केवल ‘दिखावे की राजनीति’ करती है। उन्होंने कहा कि हादसों के बाद कुछ निचले स्तर के अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जबकि असली जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।