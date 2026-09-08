मणिपुरी संगीतकार की हत्या पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, बोले- ‘नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारतीय’; जानिए क्यों कही ये बात

विक्रम सिंह की मौत पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मामले की जल्द जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। इस पर रिजिजू ने कहा कि किसी हत्या को इस आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए कि पीड़ित किस राज्य से था। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह हों या देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक, हर व्यक्ति की जान की कीमत बराबर है।