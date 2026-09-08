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मणिपुरी संगीतकार की हत्या पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, बोले- ‘नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारतीय’; जानिए क्यों कही ये बात

Kiren Rijiju Latest Statement: दक्षिण दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले में आठ आरोपी गिरफ्तार हैं। किरेन रिजिजू ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारतीय हैं और मामले में कड़ी कार्रवाई होगी।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Sep 08, 2026

Manipur Musician Murder

मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्रवाई का भरोसा दिया। (फाइल फोटो-IANS)

Manipur Musician Murder: दक्षिण दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से का रहने वाला व्यक्ति सबसे पहले भारतीय है और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारतीय हैं।

रिजिजू ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। पुलिस के मुताबिक, घटना में शामिल आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने विक्रम सिंह के परिवार से भी मुलाकात की है। उनका शव बुधवार को मणिपुर ले जाया जाएगा।

रात में हुआ विवाद, चली गई जान

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, विक्रम सिंह का दक्षिण दिल्ली में देर रात कुछ ढाबा कर्मचारियों और डिलीवरी वर्कर्स से विवाद हुआ था। देखते ही देखते बात बढ़ गई और मारपीट हो गई। इसी दौरान विक्रम सिंह की मौत हो गई।

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आठों आरोपियों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस के मुताबिक, सभी अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आए थे और ढाबे या डिलीवरी से जुड़े काम करते थे।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर रात का एक विवाद इतना बढ़ कैसे गया कि एक संगीतकार की जान चली गई।

जल्द दाखिल होगी चार्जशीट

रिजिजू ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच तेजी से कर रही है। पुलिस ने करीब 8 से 10 दिन में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की है।

मंत्री के मुताबिक, पुलिस ने आरोपियों के फरार होने के बाद तेजी से कार्रवाई की और उन्हें पकड़ लिया। अब जांच पूरी कर जल्द अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से हो सके।

राहुल गांधी ने भी उठाया मामला

विक्रम सिंह की मौत पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मामले की जल्द जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। इस पर रिजिजू ने कहा कि किसी हत्या को इस आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए कि पीड़ित किस राज्य से था। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह हों या देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक, हर व्यक्ति की जान की कीमत बराबर है।

रिजिजू ने साफ कहा कि इस घटना को राजनीति का मुद्दा बनाने के बजाय मामले में तेजी से कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने विक्रम सिंह के परिवार के प्रति संवेदना जताई और भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सबकी नजर दिल्ली पुलिस की आगे की जांच और तय समय में दाखिल होने वाली चार्जशीट पर है।

Chongtham Vikram Singh murder: मणिपुर संगीतकार विक्रम सिंह की हत्या पर बोले राहुल गांधी ‘क्या दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोग सुरक्षित हैं?’

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Updated on:

08 Sept 2026 04:27 pm

Published on:

08 Sept 2026 04:27 pm

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