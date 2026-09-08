Myanmar Terror Training Case: म्यांमार में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनियों पर एक्शन, फॉरेनर्स एक्ट के तहत NIA ने दाखिल की चार्जशीट

Myanmar Terror Training Camp Case: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला म्यांमार से जुड़े आतंकी साजिश और ट्रेनिंग कैंप से संबंधित है। एजेंसी ने फॉरेनर्स एक्ट की धारा 21 और 23 के तहत चार्जशीट दाखिल की है, जो भारत में अवैध रूप से घुसने, घूमने और रहने से जुड़े नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। हालांकि, इस शुरुआती चार्जशीट में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप शामिल नहीं हैं। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने और विचार करने के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है।