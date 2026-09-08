दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार की मौत मामले में 7 गिरफ्तार, नाबालिग भी हिरासत में

वारदात के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि घटना दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के किलोकरी गांव में हुई। विक्रम सिंह ने अपने घर के सामने डिलीवरी कर्मचारियों और ढाबा कर्मियों द्वारा देर रात किए जा रहे शोर-शराबे और उपद्रव पर आपत्ति जताई थी। इसी दौरान उनके और कुछ लोगों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद उनके साथ मारपीट की गई। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए।