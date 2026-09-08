Delhi Building Collapse:’किसका है मकान, किसी को नहीं पता’: 32 हजार रुपए किराया देकर भी टूटी दीवारों के बीच रह रहे थे छात्र

यशवंत वेमानंद रेड्डी रेड्डम ने सीएनएन-न्यूज18 को बताया कि वह वर्ष 2024 में सत्य निकेतन की उसी इमारत में रह रहे थे, जो अब ढह चुकी है। बाद में मरम्मत का काम शुरू होने की वजह से उन्होंने मकान खाली कर दिया था। उन्होंने बताया कि इमारत की केवल ऊपरी मंजिल अपेक्षाकृत बेहतर हालत में थी, जबकि बाकी तीन मंजिलें काफी पुरानी थीं। इन कमरों की हालत इतनी खराब थी कि वहां रहना मुश्किल था। दीवारें टूटी हुई थीं और संकरी सीढ़ियों का भी ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता था। रेड्डी के मुताबिक, सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें इमारत के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे केवल उन बिचौलियों को जानते थे, जिनके जरिए उन्हें कमरा मिला था।