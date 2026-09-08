Minister Breakfast: मंत्री रामविचार नेताम को पत्नी ने परोसा देशी नाश्ता, कहा- पतिदेव बड़ा चाव से खाते हैं, स्वाद लेकर मंत्री बोले- वाह!- देखें Video

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और उनकी पत्नी पुष्पा नेताम (पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पुष्पा नेताम ने मंत्री रामविचार नेताम (Agriculture Minister Ramvichar Netam) के लिए देशी नाश्ता तैयार कर ब्लॉग बनाया है। इसमें वे कहती दिख रही हैं कि अभी हम अपने गांव सनावल में हैं। यहां मैंने आप सबके लाडले मंत्री व विधायक जी को देशी स्टाइल में नाश्ता परोसा है। नाश्ते में मक्के की रोटी, साकिन की भाजी, करेला की सब्जी व मिट्टी के बर्तन में जमाई हुई दही खिला रही हूं। उन्होंने कहा कि पतिदेव बिना तामझाम के इसे बड़े चाव से खा लेते हैं। ब्लॉग बनाने के दौरान मंत्री रामविचार नेताम की ओर से शुरु में तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन अंत में उन्होंने कहा वाह!