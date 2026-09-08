बागेश्वर बाबा के खिलाफ कोलकाता में दर्ज हुई शिकायत, दुर्गा पूजा में मांस-मछली के प्रयोग पर रखी थी राय, बयान पर मचा बवाल

धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, BJP इस बढ़ते विवाद को कम करने की कोशिश कर रही है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने मंगलवार को कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन करना कोई विवादित बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान बकरे की बलि देने की परंपरा है और उसे प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। यहां बकरे का मांस खाना कोई विवाद का विषय नहीं है। मैं मछली के अलावा कुछ नहीं खाता, लेकिन जो जो खाना चाहे, उसे खाने की इजाजत होनी चाहिए।