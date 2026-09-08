Chongtham Vikram Singh murder: मणिपुर संगीतकार विक्रम सिंह की हत्या पर बोले राहुल गांधी ‘क्या दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोग सुरक्षित हैं?’

Chongtham Vikram Singh murder Case: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। आश्रम इलाके में रहने वाले विक्रम सिंह की रविवार रात कुछ युवकों ने कथित तौर पर जमकर पिटाई कर दी थी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले में दिल्ली पुलिस ने मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।