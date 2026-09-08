कांग्रेस इंटरव्यू से चुन रही सचिव, राहुल ने लिया परिचय तो प्रियंका ने पूछे सवाल, जानिए कैसे-कैसे पूछे जा रहे सवाल

AICC Secretaries Post : नई दिल्ली। कांग्रेस नए राष्ट्रीय सचिवों का चयन अब इंटरव्यू के जरिए करने जा रही है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देशभर से बुलाए गए नेताओं के इंटरव्यू ले रहे हैं। सोमवार को करीब दस ग्रुप में लगभग सौ नेताओं के इंटरव्यू हुए। खास बात यह रही कि इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी ने ज्यादा सवाल किए। राहुल जहां शुरुआत में नेताओं से परिचय और संगठन में उनकी भूमिका के बारे में सवाल कर रहे हैं, वहीं इसके बाद प्रियंका गांधी सवाल-जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा रही हैं।