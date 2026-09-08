दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार की मौत पर सियासत तेज, पवन खेड़ा ने सरकार पर साधा निशाना

खेड़ा ने कहा कि इस घटना को महज नशे में हुई हिंसा की एक अलग घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से तेज आवाज में डीजे, सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग और नियमों की अनदेखी को सामान्य बना दिया गया है। उनके मुताबिक, कानून का लगातार और सख्ती से पालन नहीं कराया गया, जिससे लोगों में कानून का डर कम हुआ है।