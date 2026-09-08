Indian Space Policy: प्राइवेट सेक्टर कैसे बना रहा है भारत को ग्लोबल स्पेस पावर? वैज्ञानिकों ने किस बात पर चेताया

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने पहली बार अंतरिक्ष क्षेत्र के अलग-अलग खिलाड़ियों की भूमिकाएं तय की। इसके तहत इसरो को अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए परिचालन और उत्पादन से जुड़े काम छोड़कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। ISRO की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को मांग-आधारित मोड में रणनीतिक अंतरिक्ष गतिविधियां संभालने का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) निजी कंपनियों के लिए सिंगल-विंडो नियामक की भूमिका निभा रहा है, जो उन्हें अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अधिकृत करने से लेकर ISRO की तकनीकों के हस्तांतरण तक में मदद करता है। इस नीति का मूल लक्ष्य अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करके क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना है।