Punjab Employees Strike 2026: पंजाब में कर्मचारियों की ‘मास छुट्टी’ से मचा घमासान, सरकार बोली- हड़ताल की तो होगी बड़ी कार्रवाई!

Punjab Govt Employees Mass Casual Leave: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और भगवंत मान सरकार के बीच टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में कर्मचारियों के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने की घोषणा के बीच सरकार ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा ने साफ किया कि सार्वजनिक सेवाओं में बाधा पहुंचने की स्थिति में सरकार कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। वहीं कर्मचारी संगठन अपनी मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं।